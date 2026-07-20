Zirvede doğa ve sporun buluşması: Uludağ’da ultra maraton heyecanı sona erdi

"Zirveye tırmanıp 300 metreye inmek ve tekrar zirveye çıkmak çok teknik ve zorluydu. Ben bu spora geç başladım ancak her şeyin başı disiplin. Benim motivasyonum kaçıncı olduğum değil, kendimi geçmek ve geliştirmek. Uludağ'daki bu parkur yurt dışındaki örneklerini aratmıyor, herkesin burada mutlaka koşması gerekir. Sırada Kapadokya ve Türkiye'deki diğer ultra maratonlar var."