23 farklı ülkeden 2 bin 853 sporcunun katıldığı dev organizasyonda, atletler hem rakipleriyle hem de zirvenin çetin şartlarıyla yarıştı.
Zirvede doğa ve sporun buluşması: Uludağ’da ultra maraton heyecanı sona erdi
Bursa'nın eşsiz doğasında "Koşmayı Hayal Et" sloganıyla bu yıl 9. kez düzenlenen uluslararası spor organizasyonu Uludağ Premium Ultra Trail, üç gün süren zorlu ve keyifli mücadelelerin ardından tamamlandı.Kaynak: İHA
Uludağ Alan Başkanlığı ev sahipliğinde ve Uludağ Premium isim sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlik; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla hayata geçirildi.
DOĞA, SPOR VE KLASİK MÜZİK BİR ARADA
Sporcular; Cennettepe, Kirazlıyayla, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Buzul Göletler ve Uludağ Zirve gibi Bursa'nın 14 farklı tarihi ve doğal lokasyonunu kapsayan parkurlarda mücadele etti. 70K, 42K, 30K, 16K ve 6K kategorilerinin yanı sıra bu yıl ilk kez çocuklara özel bir koşu da düzenlendi.
Organizasyonun en dikkat çeken detaylarından biri ise Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarının parkurun belirli noktalarında sergilediği canlı klasik müzik performansları oldu. Müziğin ritmi, sporculara zorlu tırmanışlarda moral ve motivasyon sağladı.
70K ŞAMPİYONLARININ HEDEFİ BÜYÜK
Yarışın en zorlu etaplarından biri olan 70 kilometrelik parkurda kadınlar kategorisinde birinciliğe ulaşan Beyza Güzel, Uludağ'da 5. kez koştuğunu belirterek parkurun özellikle 300 metreden 2 bin 500 metre rakıma tırmanılan bölümünün oldukça kırıcı olduğunu ifade etti. Güzel, "Uludağ her yıl üstüne koyan küresel bir yarış. Şimdi önümde Chamonix, Kaçkar ve Kapadokya hedefleri var" dedi.
70K erkekler kategorisinde şampiyonluk ipini göğüsleyen Mustafa Dağdelen ise yarışın son ana kadar büyük bir rekabete sahne olduğunu vurguladı. Koşu sporuna sadece 4 yıl önce, 34 yaşında kilo verme amacıyla başladığını aktaran Dağdelen, şunları söyledi:
"Zirveye tırmanıp 300 metreye inmek ve tekrar zirveye çıkmak çok teknik ve zorluydu. Ben bu spora geç başladım ancak her şeyin başı disiplin. Benim motivasyonum kaçıncı olduğum değil, kendimi geçmek ve geliştirmek. Uludağ'daki bu parkur yurt dışındaki örneklerini aratmıyor, herkesin burada mutlaka koşması gerekir. Sırada Kapadokya ve Türkiye'deki diğer ultra maratonlar var."
ŞAMPİYONLAR MADALYALARINA KAVUŞTU
Zorlu etapları başarıyla tamamlayarak dereceye giren sporcular için Uludağ 2. Oteller Bölgesi'ndeki 6000 Meydan'da görkemli bir ödül töreni düzenlendi.
Farklı kategorilerde podyuma çıkma başarısı gösteren atletlere madalyaları; Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ve organizasyona destek veren sponsor firmaların üst düzey yöneticileri tarafından takdim edildi.