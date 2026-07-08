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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen gecede, Türk mutfağının köklü lezzetleri modern sunumlarla konuk devlet ve hükümet başkanlarının beğenisine sunuldu.

Yemeğin başlangıç bölümünde taş fırın pidesi, Trabzon tereyağı, Hizan Karakovan balı, zeytinyağlı sebze sote ve yanık Denizli yoğurdu ikram edildi.

ARA SICAKTA KAYSERİ MANTISI

Menünün ara sıcak bölümünde Türk mutfağının en tanınmış lezzetlerinden Kayseri mantısı yer aldı.

Mantı, yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçasıyla birlikte servis edildi.

ANA YEMEKTE DENİZ VE ANADOLU SOFRADA BULUŞTU

Liderlere sunulan ana yemekte iki farklı seçenek hazırlandı. Deniz levreği; tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı eşliğinde servis edilirken, diğer alternatif olarak ağır ateşte pişirilen dana kaburga tercih edildi.

Dana kaburgaya yanık Trabzon tereyağı, közlenmiş patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı eşlik etti.

FİNALDE SÜTLÜ NURİYE

Zirvenin özel akşam yemeği, Türk mutfağının sevilen tatlılarından Sütlü Nuriye ile sona erdi. Tatlı sunumunda Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot bir araya getirilerek farklı yörelerin özgün tatları aynı tabakta buluşturuldu.

Beştepe'de NATO Liderler Zirvesi kapsamında hazırlanan bu özel menü, Türkiye'nin zengin mutfak mirasını ve gastronomi kültürünü dünya liderlerine tanıtması bakımından da öne çıktı.