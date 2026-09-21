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Trendyol Süper Lig'de ilk 6 hafta geride kalırken şampiyonluk yarışında dengeler yeniden şekillendi. Lige verilen 3 haftalık milli ara öncesinde İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Haftanın en dikkat çekici sonucuna Trabzonspor imza attı. Bordo-mavililer, Papara Park'ta karşılaştığı Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir galibiyet elde etti.

Fenerbahçe ise sahasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler farklı galibiyetle milli araya moralli girerken şampiyonluk oranında da küçük bir düşüş yaşandı.

BEŞİKTAŞ AMEDSPOR DEPLASMANINDA KAYBETTİ

Haftaya yüksek form grafiğiyle giren Beşiktaş ise Amedspor deplasmanında istediğini alamadı. Siyah-beyazlılar, Diyarbakır'daki mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak haftayı puansız tamamladı.

Amedspor ise aldığı galibiyetin ardından şampiyonluk oranında en büyük değişimin yaşandığı ekiplerden biri oldu. Daha önce 100 olan oranı 40'a kadar geriledi.

GALATASARAY'IN ORANI YÜKSELDİ

Trabzonspor karşısındaki 4-0'lık mağlubiyetin ardından Galatasaray'ın daha önce 1.68 olan şampiyonluk oranı 2.02'ye yükseldi.

Fenerbahçe'nin oranı 2.90'dan 2.85'e gerilerken, Beşiktaş'ın oranı Amedspor mağlubiyetine rağmen 6.20'den 5.50'ye düştü. Trabzonspor'un 12 olan oranı ise Galatasaray galibiyetinin ardından 6.60'a kadar geriledi.

SÜPER LİG'DE GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Galatasaray: 2.02 (Önceki: 1.68)

Fenerbahçe: 2.85 (Önceki: 2.90)

Beşiktaş: 5.50 (Önceki: 6.20)

Trabzonspor: 6.60 (Önceki: 12.00)

Amedspor: 40.00 (Önceki: 100.00)