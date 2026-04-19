Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu’nda Türkiye'nin 2026 yılını "zirveler yılı" ilan edip küresel sistemin iflasından bahsederken, asıl iflası Türk vatandaşının cüzdanında yaşandığını görmezden geldi.

TÜRKİYE ZİRVELER YILI GEÇİRİYORMUŞ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu’nda yaptığı açıklamalarda, küresel sistemin iflas eşiğinde olduğuna ve uluslararası hukukun ağır darbeler aldığına dikkat çekti. Türkiye'nin 2026 yılını tam anlamıyla bir "zirveler yılı" olarak geçirdiğini hatırlatan Yılmaz, yapılacak dev organizasyonlarla dünyanın merkezinin Türkiye olacağının altını çizdi.

NATO Liderler Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi ve özellikle 200’e yakın ülkenin katılacağı dünyanın en büyük organizasyonu olan COP31 (BM İklim Değişikliği Konferansı) gibi kritik buluşmaların Türkiye'de gerçekleşecek olmasının büyük bir anlam taşıdığını söyledi.

VATANDAŞIN CEBİNİ YAKAN "ZİRVE" VERİLERİ

Türkiye’nin zirve bir yıl yaşadığını söyleyen Cevdet Yılmaz’ın görmediği verileri şu şekilde sıraladık;

Enflasyon Şampiyonluğu: Türkiye, hem G20 ülkeleri hem de Avrupa genelinde en yüksek enflasyon oranına sahip ülke konumunu koruyor. Özellikle gıda enflasyonunda dünyada ilk sıralarda yer alması, mutfak masraflarının diğer ülkelere kıyasla çok daha hızlı artmasına neden oluyor.

Faiz Oranlarında Dünya Liderliği: TCMB'nin uyguladığı politika faiziyle Türkiye, dünyada en yüksek reel faiz veren veya en yüksek faiz oranına sahip ilk birkaç ülkeden biri. Bu durum, kredi borcu olan veya krediyle iş yapmaya çalışan vatandaş için maliyetlerin katlanması anlamına geliyor.

Konut ve Kira Artışında Rekor: Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Knight Frank gibi kuruluşların verilerine göre Türkiye, konut fiyatlarının ve kiraların en çok değer kazandığı (arttığı) ülkeler listesinde uzun süredir zirvede. Barınma maliyeti, vatandaşın gelirine oranla en büyük gider kalemi haline geldi.

Kırmızı Et ve Temel Gıda Erişimi: Kişi başına düşen gelir ve asgari ücretle satın alınabilen kırmızı et miktarı bakımından Türkiye, Avrupa’nın en alt sıralarında yer alırken; fiyat artış hızı bakımından "zirveyi" kimseye bırakmıyor.

Vergi Yükü ve Dolaylı Vergiler: Akaryakıt, alkol, tütün ve dijital hizmetler üzerindeki dolaylı vergilerin (ÖTV, KDV) toplam vergi gelirleri içindeki payı bakımından Türkiye, OECD ülkeleri arasında en üst sıralarda. Vatandaş daha harcamasını yapmadan vergilerle karşılaşıyor.

Sefalet Endeksi (Misery Index): Enflasyon ve işsizlik oranlarının toplanmasıyla hesaplanan Sefalet Endeksi'nde Türkiye, dünya genelinde en kötü puana sahip ülkeler arasında (genelde ilk 10’da) yer alıyor.