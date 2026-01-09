Zirve el değiştirdi: 2026’nın en ucuz sıfır arabaları

1.5 MİLYON TL ALTINDA SEÇENEKLER AZALIYOR

Yeni model yılı tarifeleriyle birlikte, 1,5 milyon TL barajının altında kalan araç sayısının giderek azalması piyasadaki en dikkat çekici değişimlerden biri oldu. Listede artık sadece uygun fiyatlı içten yanmalı modeller değil, Citroen e-C3 ve Hyundai INSTER gibi giriş seviyesi elektrikli otomobiller de kendilerine yer bulmaya başladı.