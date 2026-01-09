Yeni yılla birlikte otomobil sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için Türkiye piyasasındaki en uygun fiyatlı seçenekler netleşti. Döviz kuru ve enflasyonun etkisiyle güncellenen listelerde, bütçe dostu modellerin yeni fiyat etiketleri dikkat çekiyor.
Zirve el değiştirdi: 2026’nın en ucuz sıfır arabaları
Yeni yılın güncel fiyat listeleriyle birlikte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri belli olurken, piyasada uzun süredir devam eden liderlik yarışı da el değiştirdi. 1,5 milyon TL barajının altında kalan son modelleri ve markaların en ulaşılabilir seçenekleri derlendi.
EGEA TAHTINI KAPTIRDI, ZİRVE EL DEĞİŞTİ
Ocak 2026 itibarıyla paylaşılan verilere göre, uzun süredir Türkiye'nin en ucuz otomobili unvanını koruyan Fiat Egea, yerini Dacia Sandero'ya bıraktı. 1 milyon 240 bin TL’den başlayan fiyatıyla listenin ilk sırasına yerleşen Sandero'yu, Fiat Egea Cross ve Kia Picanto gibi modeller takip ediyor.
1.5 MİLYON TL ALTINDA SEÇENEKLER AZALIYOR
Yeni model yılı tarifeleriyle birlikte, 1,5 milyon TL barajının altında kalan araç sayısının giderek azalması piyasadaki en dikkat çekici değişimlerden biri oldu. Listede artık sadece uygun fiyatlı içten yanmalı modeller değil, Citroen e-C3 ve Hyundai INSTER gibi giriş seviyesi elektrikli otomobiller de kendilerine yer bulmaya başladı.
İŞTE TÜRKİYE'DEKİ EN UCUZ SIFIR KİLOMETRE OTOMOBİLLER VE FİYATLARI:
Dacia Sandero: 1.240.000 TL
Fiat Egea Cross: 1.269.900 TL
Kia Picanto: 1.290.000 TL
Hyundai i20 Jump Manuel: 1.334.500 TL
Fiat Egea Sedan Easy: 1.369.900 TL
Opel Corsa 1.2 Edition Manuel: 1.416.000 TL
Citroën Elektrikli e-C3 Plus: 1.420.000 TL
Hyundai Inster: 1.453.000 TL
Hyundai Bayon: 1.471.000 TL
Fiat Grande Panda: 1.499.900 TL
Nissan Juke Tekna Manuel: 1.549.000 TL
BYD ATTO 2: 1.575.000 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus: 1.650.000 TL
Ssangyong Tivoli: 1.780.000 TL
Ford Puma Titanium: 1.784.800 TL
Otomobil piyasasındaki bu hareketlilik, hem sıfır araç alacaklar hem de ikinci el piyasasını takip edenler için belirleyici bir kriter oluşturmaya devam ediyor.