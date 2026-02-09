İtalya’da meydana gelen bir soygun girişimi saniye saniye kameralara yansıdı. Lecce ile Brindisi'yi birbirine bağlayan 613 numaralı devlet yolunda meydana gelen olayda kendilerine koruma süsü veren bir grup soyguncu yolunu keserek durdukları zırhlı aracı arka kapısını patlayıcı kullanarak patlattılar.

İtalyan basınından elde edilen bilgilere göre, bir güvenlik şirketine ait olan araca yönelik soygun girişiminde silahlı soyguncular olay yerine gelen jandarma ekipleri ile meydana gelen kısa süreli çatışma sonrası olay yerinden kaçtı. Üstlerinde beyaz tulum olduğu görülen silahlı soygunculardan 2 tanesinin kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre en az 4 soyguncunun karıştığı olaydaki diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

Ellerinde uzun namlulu silahların olduğu soyguncuların önceden bir kamyonu ateşe vererek zırhlı aracı durdurmaya zorladığı öğrenildi.

Soygun girişiminin meydana geldiği yol trafiğe kapanırken polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Soygun girişiminin başarısız olduğu belirtilirken araçta nelerin yüklü olduğu henüz açıklanmadı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan yolun ortasındaki soygun girişimi o sırada yoldan geçen bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde zırhlı aracın patlama anı yer aldı. Yolun trafiğe kapandığı görülürken zırhlı aracın patlaması sonrası ortalık dumanla kaplandı.