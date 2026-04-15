Yeniçağ Gazetesi
15 Nisan 2026 Çarşamba
Zirai dona karşı şaşırtan yöntem: Üreticiler atadan kalma usule döndü

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde elma üreticileri, zirai dona karşı geleneksel “Spring” yöntemini uyguladı. Kuyu suyu püskürterek ağaçların üzerinde buz tabakası oluşturan üreticiler, çiçek gözlerini soğuktan korumayı hedefliyor.

Mehmet Köpüklü Derleyen: Mehmet Köpüklü
Türkiye'nin önemli elma üretimi olan ilçelerinden Yahyalı'da çiftçiler, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile ağaçların üzerine su püskürtüp, çiçek/meyve üzerinde buz oluşturma yöntemi olan 'Spring'e başladı.

Soğuk havanın etkisiyle suyun buza dönüştürülüp, çiçek gözünün ısısını artırmayı hedeflendiği yöntem, birçok çiftçi tarafından tercih edildi.

İlçeye bağlı Mustafabeyli Mahallesi Soğla mevkisinde yaklaşık 4 bin elma ağacının bulunduğu bahçesine 'Spring' sistemi uygulayan Ahmet Sarıçiçek, "Bildiğiniz üzere 10-14 Nisan arası uyarıları dikkate alarak don olacağı için bahçemize spring sistemi kurduk.

12 Nisan’da eksi 5 gibi bir rakamla karşılaştık. İnşallah herhangi bir zararla karşı karşıya kalmayız. Spring sistemi tedbirlerimizi öne aldık. Bahçelerimize uygulamalarımızı yaptık. Ağaçlarımızı, kuyularımızdan çıkan sularla dondurduk. Çiçek gözlerimiz şu anda don" diye konuştu.

Don olayının şu anda ağaçlara ne tür bir zarar verdiğini tespit edemediklerini aktaran Sarıçiçek, "İşin uzmanları tespitlerini yapacaklardır. Yapamayan bahçelerde bence kısmi bir zarar vardır. Bu işlerin detaylı olarak sigorta boyutu da var.

Geçen yıl yaklaşık 60-65 ilimizde don olayı olmuştu. Bu yıl da aynı şekilde tekerrür etti. Doğayla zıtlaşmaya gerek yok. Önlemlerimizi alıp, tedbirlerimizi alacağız. İklimlerimiz değişiyor. Biz de elimizden gelen tedbirimizi alarak suyla dondurma yöntemini uyguladık.

İnşallah güzel bir sonuç alırız diye ümit ediyoruz. Belirli bir dereceye kadar kuyudan çıkan suyun sıcaklığıyla koruma sağlayabiliyoruz. Bu uygulama bölgemizde yoğun olarak kullanılıyor.

Çiftçimiz de 4 gündür bahçelerinde nöbetlerini tutuyorlar. Adeta bahçelerimizde yatıp, kalkıyoruz. Çünkü bu bizim rızkımız. Bekleyip üretim yapmak zorundayız" dedi.

Kaynak: DHA
