A, B ve C Grubu'nda her biri 8 takımdan oluşan üç grupta dörder maç oynandıktan sonra çeyrek finale çıkacak ekipler netleşti.

Her grubun ilk iki sırasında yer alan takımlar ile en başarılı iki grup üçüncüsü, son 8 turuna katılma hakkı kazandı. A Grubu'ndan Galatasaray ve Trabzonspor, B Grubu'ndan Samsunspor ile TÜMOSAN Konyaspor, C Grubu'ndan Beşiktaş ile Fenerbahçe ilk ikiye girerek çeyrek finale yükseldi.

En iyi grup üçüncüsü sıralamasında B Grubu'ndan Natura Dünyası Gençlerbirliği ve A Grubu'ndan Corendon Alanyaspor, çeyrek final bileti aldı.

Grubunu lider bitiren Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş ile en iyi ikinci Konyaspor, çeyrek finalde seri başı statüsü elde etti. Çeyrek final maçları tek karşılaşmalı eleme sistemine göre seri başı takımların ev sahipliğinde gerçekleşecek. Grup aşamasında rakip olan takımlar, çeyrek finalde karşı karşıya gelemeyecek.

Kupada çeyrek finale yükselen takımlar şöyle: