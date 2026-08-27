Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine bu sezon profesyonel takımı olmayan illerden 20 Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) takımı ve TFF 3. Lig'de mücadele edecek 20 ekip katılacak.
15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde tek maç usulüne göre oynanacak 1. eleme turunda kazanan 20 takım, 2. eleme turuna yükselecek.
Karşılaşmalar Atv, A2 ve A Spor'dan yayınlanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Galata Spor- Yalova FK 77 Spor Kulübü
İnkılap Futbol Kulübü - Beykoz A.Ş.
Uzunköprüspor - Kartal Bulvarspor
Altay - Söke 1907 Spor Kulübü
Bucaspor 1928 - Gaziemir G.O.G Spor Yat A.Ş.
Karaman Futbol Kulübü - Kepez Spor Futbol A.Ş.
Yeni Mersin İ.Y. Futbol A.Ş. - Bucak Belediye Oğuzhanspor
Osmaneli Spor - Eskişehir Anadoluspor
Kırıkkale FK Spor Kulübü Kırşehir - Ejderoğlu Kırşehir FSK
1923 Afyonkarahisar SK - Ürgüpspor
Çankırıgücü SK - Amasyaspor FK
Sinopspor - Arıt Kayadibi Spor
Tokat Bld. - Keşapspor
Orduspor 1967 - Torul Bld.
Adanaspor - Yeni Malatyaspor
Birlikgücü - Kahta 02 Spor
Dersimspor - Gelecek Siirt 56
Cizre Bld. - Hakkari Zap
Gölespor - Kars 36 Spor
Bayburtspor - Borçkaspor