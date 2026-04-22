Kupada çeyrek final turunda Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadelede düdük Atilla Karaoğlan’da olacak. Beşiktaş ile Alanyaspor karşılaşmasını ise Cihan Aydın yönetecek.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Perşembe günü sahne alacak müsabakaların hakem atamaları açıklandı. Samsunspor ile Trabzonspor’un saat 18.45’te Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya geleceği mücadelede Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan’ın yardımcı hakemliklerini Anıl Usta ile Gökhan Barcın üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Fatih Tokail yer alacak.

Beşiktaş’ın sahasında Alanyaspor’u konuk edeceği ve saat 20.45’te başlayacak karşılaşmada ise düdük Cihan Aydın’da olacak. Aydın’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Samet Çavuş yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak Turgut Doman görevlendirildi.