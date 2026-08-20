Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonunun ilk kura çekiminin tarihi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, 1. Eleme Turu kuralarının 27 Ağustos Perşembe günü çekileceğini açıkladı.

TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.

TÜRKİYE KUPASI'NDA İLK TURDA 40 TAKIM

Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. Eleme Turu'nda Nesine 3. Lig'den 20 takım ile 20 amatör ekip olmak üzere toplam 40 takım mücadele edecek.

Karşılaşmalar 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde oynanacak. Rakiplerini eleyen 20 ekip adını 2. Eleme Turu'na yazdıracak.

İkinci turda organizasyona Nesine 3. Lig'den 33, Nesine 2. Lig'den ise 9 takım daha katılacak. 6, 7 ve 8 Ekim'de oynanacak karşılaşmaların ardından 31 takım bir üst tura yükselecek.

SÜPER LİG TAKIMLARI 3. TURDA SAHNEYE ÇIKIYOR

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig ekiplerinin kupaya katılımı 3. Eleme Turu ile başlayacak.

Süper Lig'den Corendon Alanyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor bu turda mücadele edecek.

Trendyol 1. Lig'den 9 ve Nesine 2. Lig'den 26 takımın da dahil olacağı 3. Eleme Turu karşılaşmaları 27, 28 ve 29 Ekim'de oynanacak.

7 SÜPER LİG EKİBİ 4. TURDA KUPAYA KATILACAK

Amed Sportif Faaliyetler, Arca Çorum FK, Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK, Göztepe, Samsunspor ve TÜMOSAN Konyaspor ise Türkiye Kupası macerasına 4. Eleme Turu'nda başlayacak.

Bu turda Trendyol 1. Lig'den 11 takım ile 3. Eleme Turu'nu geçen 36 ekip de yer alacak.

Karşılaşmalar 1, 2 ve 3 Aralık tarihlerinde oynanacak.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, GALATASARAY VE TRABZONSPOR 5. TURDA

Türkiye Kupası'nın önde gelen ekipleri ise organizasyona 5. Eleme Turu'nda dahil olacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir FK ve Trabzonspor, 4. Eleme Turu'ndan gelecek 27 takımla birlikte bu aşamada mücadele edecek.

Diğer eleme turlarından farklı olarak 5. tur çift maç üzerinden oynanacak. İlk karşılaşmalar 15, 16 ve 17 Aralık, rövanş mücadeleleri ise 22, 23 ve 24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.