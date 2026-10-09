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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Varlık Fonu (TVF), iştiraki TVF Katılım Finans Yatırımları A.Ş.'nin Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın tüm hisselerini bedellerini ödeyerek devralmasını öngören pay devir sözleşmelerinin imzalandığını açıkladı.

TVF'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, kamu sermayeli katılım finans kuruluşlarının tek çatı altında birleştirilmesine yönelik sürecin ilk aşaması tamamlandı.

TVF'nin yüzde 100 iştiraki olan TVF Katılım Finans Yatırımları A.Ş.'nin Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın tüm hisselerini bedelleri karşılığında devralmasını öngören sözleşmeler, 7 Ekim'de imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım finans sektörünün gelişimine yönelik stratejik vizyonu doğrultusunda; kamu sermayeli katılım finans kuruluşlarının kapasite ve rekabet gücünün artırılması, katılım finans ekosisteminin güçlendirilmesi ve sektörün finansal piyasalardaki payının büyütülmesi hedefleri kapsamında önemli bir aşama kaydedildi.

İmzalanan sözleşmelerin iki finans kuruluşunun hisselerinin devrini kapsadığı belirtilirken, gerekli yasal ve düzenleyici onayların alınmasının ardından devir işlemlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Kamu sermayeli katılım finans kuruluşlarının tek çatı altında toplanmasına yönelik çalışmaların, belirlenen takvim doğrultusunda sürdüğü kaydedildi.