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Kaynak: AA

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen İslam Kalkınma Bankası Grubu 2026 Yıllık Toplantıları çerçevesinde yapılan ADFIMI Genel Kurulu'nda, Özdemir'in görevine yeni dönemde de devam etmesi yönünde karar alındı.

Genel kurulun ardından değerlendirmelerde bulunan Özdemir, ADFIMI Başkanlığı görevini üç yıl daha sürdüreceğini ifade etti.

Azerbaycan'da katılım finansına olan ilginin her geçen gün arttığını belirten Özdemir, ülkenin alternatif finans modellerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarına önem verdiğini dile getirdi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında bu alanda yoğun temasların sürdüğünü kaydeden Özdemir, "Hem Bakü'ye yaptığımız ziyaretlerde hem de Azerbaycanlı kardeşlerimizin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerde, gerek banka olarak gerekse Türkiye Katılım Bankaları Birliği aracılığıyla çeşitli görüş alışverişlerinde bulunduk. Tecrübelerimizi paylaşmaya gayret ettik." dedi.

Azerbaycan finans sektörünün katılım bankacılığı alanında eğitim ve bilgi paylaşımına önem verdiğini vurgulayan Özdemir, bu kapsamda çeşitli eğitim ve seminer programları düzenledikleri bilgisini paylaştı.

Dünyada ve Türkiye'de katılım bankacılığına olan ilginin arttığına dikkati çeken Özdemir, Türkiye'de katılım bankalarının sayısının hızla yükseldiğini, Türk dünyasının da bu alternatif finans modeline ilgi gösterdiğini söyledi.

Özdemir, Türk dünyasındaki ülkelerin katılım bankacılığı modelini uygulamaya koymak için çalışmalar yürüttüğünü belirterek "Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya, tecrübelerimizi aktarmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Ziraat Bankasının Azerbaycan'da faaliyet gösteren şubelerinin bulunduğunu hatırlatan Özdemir, katılım bankacılığı alanında da Azerbaycan'dan şubeleşme yönünde talepler aldıklarını belirtti.

Bu konuda ilgili kurumlarla istişarelerin sürdüğünü kaydeden Özdemir, "Hangi bankamızın burada öncülük yapacağı hususunda ülkemizde büyüklerimizle istişare ederek yapılacak yönlendirmeler doğrultusunda burada bir örnek oluşturmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.