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Kaynak: AA

Kulüpten yapılan açıklamada "Türk voleybolunun önemli orta oyuncularından Ahmet Tümer ile anlaşma sağlamış bulunuyoruz. Gücü ve mücadeleci karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni sezonda hedeflerimize birlikte yürüyeceğimiz Ahmet Tümer'e ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." denildi.

Son 3 yıldır Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki Ahmet, Beşiktaş'ta başladığı kariyerinde Fenerbahçe, Spor Toto, Altekma, Cizre Belediyespor ve Hatayspor'da da oynadı.