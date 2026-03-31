Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi’nde önemli bir başarıya imza attı. Temsilcimiz, rövanş maçında Asseco Resovia karşısında 2-0 öne geçerek dörtlü finale yükselmeyi başardı.

İKİ SET YETTİ

Polonya’da oynanan ilk maçı 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, rövanşta da avantajını korudu. Ankara’da oynanan karşılaşmada ilk iki seti almayı başaran temsilcimiz, bu sonuçla turu geçmeyi garantiledi.

AVRUPA’DA SON 4

Başkent ekibi, Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bir kez daha son 4 takım arasına adını yazdırdı.

TORİNO YOLCUSU

Ziraat Bankkart, 16-17 Mayıs tarihlerinde İtalya’nın Torino kentinde düzenlenecek 2026 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde mücadele edecek.