Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final’in büyük finalinde Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. Başkent temsilcisi, bu zaferle 2010’dan bu yana süren kupa özlemini sona erdirdi.

TARİHİNDE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Ankara ekibi, Kupa Voley tarihinde ikinci kez kupayı kaldırmış oldu.

Aradan geçen 16 sezon boyunca bu organizasyonda başarıya ulaşamayan Ziraat Bankkart, 2025-26 sezonunda yeniden şampiyonluk sevincini yaşadı.

Galatasaray HDI Sigorta ise turnuvada çıktığı altıncı final maçından da kupasız döndü. Sarı-kırmızılı ekip, Kupa Voley finallerindeki olumsuz geleneğini sürdürüyor.

SEZONUN İKİNCİ KUPASI

SMS Grup Efeler Ligi’nin son şampiyonu Ziraat Bankkart, bu sezon daha önce Şampiyonlar Kupası’nı kazanmıştı.

Finaldeki galibiyetle birlikte sezondaki ikinci kupasını koleksiyonuna ekleyen takım, CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı final aşamasına yükselirken Efeler Ligi’ndeki mücadelesini de sürdürmeye devam ediyor.