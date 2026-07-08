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Gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ, son kitabı Silivri ve Direniş Yazıları ile okurlarının karşısına çıktı. Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayımlanan eser, yazarın Silivri Cezaevi'nde bulunduğu süreçte kaleme aldığı yazıları, siyasal değerlendirmeleri ve dava sürecine ilişkin savunmasını tek ciltte buluşturuyor.

Yaklaşık 240 sayfadan oluşan kitapta, Türkiye'nin güncel siyasi atmosferi, hukuk sistemi, medya özgürlüğü, muhalefetin geleceği ve uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yer alıyor. Eser, yalnızca güncel olayları aktaran bir çalışma olmanın ötesinde, yakın dönemin siyasi tartışmalarını analiz etmeyi amaçlayan bir inceleme kitabı niteliği taşıyor.

CEZAEVİNDE KALEME ALINAN YAZILAR KİTAPLAŞTI

Yanardağ, kitabın önsözünde çalışmanın tamamını Silivri Cezaevi'nde hazırladığını belirtiyor. Haftalık yazılarını yeniden gözden geçirerek genişlettiğini ifade eden yazar, yeni bölümler eklediğini ve kitabın sonunda yargılandığı davaya ilişkin mahkemede yaptığı savunmaya da yer verdiğini aktarıyor.

SİYASET, HUKUK VE MEDYA EKSENİNDE KAPSAMLI DEĞERLENDİRMELER

Kitapta "casusluk" soruşturması olarak anılan dava sürecine ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra, medya üzerindeki baskılar, hukuk sistemi, laiklik tartışmaları, Türkiye'nin iç siyaseti, uluslararası gelişmeler ve teknolojik dönüşümün toplumsal etkileri gibi farklı başlıklar ele alınıyor. Ayrıca kapitalizmin dönüşümü, muhalefetin geleceği ve dış politika üzerine analizlere de yer veriliyor.

MAHKEME SAVUNMASI DA KİTAPTA YER ALIYOR

Eserin dikkat çeken bölümlerinden biri ise yazarın 2026 yılında görülen davasında yaptığı savunmanın tam metni. Yanardağ, bu bölümü yalnızca kişisel bir savunma olarak değil, aynı zamanda dönemin siyasi ve hukuki atmosferine ilişkin bir belge niteliğinde değerlendirdiğini ifade ediyor.

TEMMUZ AYINDA YAYIMLANDI

İlk baskısı Temmuz 2026'da yayımlanan Silivri ve Direniş Yazıları, Kırmızı Kedi Yayınevi etiketiyle okurlarla buluştu. Kitap, Merdan Yanardağ'ın daha önce kaleme aldığı siyaset, medya ve yakın dönem Türkiye tarihi üzerine çalışmalarına yeni bir halka ekliyor.