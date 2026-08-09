Erdek Belediyesi zabıta ekipleri, Çuğra ve Kurbağalı sahillerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde bazı vatandaşların masa, sandalye, şemsiye ve şezlonglarını her gün götürmek yerine zincirlerle birbirine bağlayarak ya da betonla sabitleyerek kumsalda bıraktığı tespit edildi.

Zincirler kesildi, eşyalar kaldırıldı: Zabıta yer kapmaca oyununu bozdu - Resim : 1

Bu yöntemle hem eşyaların taşınmadığı hem de halkın ortak kullanımındaki kumsalda sürekli yer tutulduğu görüldü.

Zincirler kesildi, eşyalar kaldırıldı: Zabıta yer kapmaca oyununu bozdu - Resim : 2

Daha önce yapılan uyarılara rağmen kaldırılmayan eşyaların zincirleri, zabıta ekipleri tarafından kesilerek malzemeler sahilden kaldırıldı.

Zabıtadan sert önlem! Yaya yolunu işgal eden ne varsa hepsini topladıZabıtadan sert önlem! Yaya yolunu işgal eden ne varsa hepsini topladıGündem

Ayrıca kamusal alanı işgal ettiği tespit edilen kişiler hakkında Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında cezai işlem uygulandı.

Zincirler kesildi, eşyalar kaldırıldı: Zabıta yer kapmaca oyununu bozdu - Resim : 4

Zincirler kesildi, eşyalar kaldırıldı: Zabıta yer kapmaca oyununu bozdu - Resim : 5