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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, Silifke-Mut kara yolunun Evkafçiftliği Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen odun yüklü tır ile kamyonet çarpıştı.

Bu sırada yoldan geçen başka bir tır da kaza yapan araçlara çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından odun yüklü tırda yangın çıktı.

ALEVLER KAMYONETE VE ORMANA SIÇRADI

Çarpışmanın etkisiyle alev alan odun yüklü tırdaki yangın kısa sürede kamyonete ve yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 1 kişi ise ambulansla Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler, tır ve kamyonette çıkan yangını söndürürken, ormanlık alana yayılan alevlere de müdahale etti.

Yangına helikopter ve arazözlerle müdahale edilirken, alevlerin kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaza nedeniyle araç trafiğine kapatılan Silifke-Mut kara yolunun kenarındaki ormanlık alanda ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.