Ödemiş, öğle saatlerinde Balabanlı Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen şiddetli bir çarpışmayla sarsıldı. Edinilen bilgilere göre saat 12.00 sıralarında yaşanan olayda, henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücü yönetimindeki kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen iki farklı araca çarptı.

MUSTAFA ULAŞ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kontrolsüz aracın çarptığı otomobillerden biri olan 35 KBJ 54 plakalı aracın sürücüsü Mustafa Ulaş, çarpışmanın şiddetiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu konumunda bulunan A.P. (50) ise ağır yaralandı.

Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Y.G. ve kazaya neden olan araçtaki yolcu E.K. (27) de yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ İÇİN EKİPLER TEYAKKUZDA

Kazanın hemen ardından, 35 AF 3099 plakalı otomobilin sürücüsünün aracını ve yaralı yolcusunu bırakarak olay yerinden yaya olarak kaçtığı belirlendi. Polis ve jandarma ekipleri, firari sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Ulaş’ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından morga gönderildi.

Öte yandan yetkililer vatandaşları sık sık trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.