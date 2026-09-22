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Kaynak: AA / DHA / İHA

Antalya’nın Serik ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, çarpışmanın ardından D-400 kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Kaza, Antalya-Serik istikametinde Kayaburnu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. M.M.S. idaresindeki 34 NJ 007 plakalı otomobil, C.E. yönetimindeki otomobil, K.A. kontrolündeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil ve K.D. idaresindeki kamyon çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan otomobillerde yolcu olarak bulunan E.N.Ö. ve A.T.Y.’nin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

D-400'DE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan kopan parçalar D-400 kara yoluna savruldu. Kazaya karışan araçların yol ortasında kalması nedeniyle Antalya-Serik istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Kara yolunun büyük bölümü ulaşıma kapanırken, ekiplerin yol temizleme çalışması yapması ve kazaya karışan araçları kaldırmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.