Kaza, saat 21.00 sularında Muradiye ilçe merkezindeki çarşı girişinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz belirlenemeyen üç araç, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

CAN KAYBI VE YARALI YOK

İhbarın ardından olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, kazada şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, bölgede yeni bir kaza yaşanmaması adına güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını kontrollü şekilde sağladı. Maddi hasarın meydana geldiği araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, emniyet güçlerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü.