Zincir restoranlarda asla sipariş etmemeniz gereken 6 riskli tatlı

Gus Castro ise aşırı karamel, çikolata sosu ve şekerleme içeren tatlıların dengesiz olduğunu ve tat deneyimini bozabileceğini ifade ediyor. Ne çok sade ne de aşırı süslü görünen tatlılar genellikle daha kaliteli oluyor.

Pastacılara göre tatlı seçerken menü açıklamalarına, mevsimselliğe ve sunum detaylarına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle zincir restoranlarda brownie, cheesecake, crème brûlée gibi klasiklerin yerine o restoranın kendi mutfağında hazırladığı, daha özgün ve emek isteyen tatlıları tercih etmek daha sağlıklı bir yaklaşım.

Eğer dışarıda tatlı yiyecekseniz, “Bu tatlı bugün mutfakta mı yapıldı?” diye sormaktan veya menüde “ev yapımı” ibaresi olup olmadığını kontrol etmekten zarar gelmez.