Zincir restoranlarda asla sipariş etmemeniz gereken 6 riskli tatlı

Restoran ve zincir kafe menülerinde yer alan birçok tatlı, göründüğü kadar taze ve kaliteli olmayabiliyor.
Uzmanlar, sipariş etmeden önce kaçınmanız gereken 6 tatlıyı açıkladı.
The Huffington Post’un haberine göre, birçok profesyonel pastacı, restoran tatlıları konusunda temkinli yaklaşıyor. Montana’daki The Lodge at Flathead Lake’in pastacısı Amelia Geist, Atlanta’daki Pata Negra Mezcaleria’nın baş pastacısı Ricky Saucedo ve Michelin yıldızlı Miller Union’ın pastacısı Claudia Martinez gibi isimler, menüdeki bazı klasik tatlıların seri üretim ve düşük kaliteli olabileceğini vurguluyor.
1. CHEESECAKE
Klasik cheesecake, restoran menülerinde en sık “riskli” bulunan tatlılardan biri. Claudia Martinez’e göre bu tatlı genellikle seri üretim olarak geliyor.
Alpharetta’daki Foundation Social Eatery’nin pastacısı Gus Castro ise, cheesecake’in servis öncesi çözülmesi gerekiyorsa bunun dondurulmuş ürün olduğunun açık işareti olduğunu söylüyor. Uzmanlar, kalite sorunları nedeniyle cheesecake sipariş etmekten kaçınıyor.
2. CREME BRULEE
Crème brûlée, birçok işletmede toz karışımlarla hazırlanıyor. Signia by Hilton Atlanta’nın baş pastacısı Daniella Lea Rada, bu tatlıyı sipariş etmediğini belirtiyor. Rada’ya göre çoğu zaman yapay vanilya kullanılıyor, kıvam aşırı pişmiş ve pütürlü olabiliyor. Maliyeti düşürmek adına kaliteden ödün verilen crème brûlée, pastacıların uzak durduğu tatlılar arasında başı çekiyor.
3. BROWNİE
Brownie ve bazı turtalar, Amelia Geist’in asla sipariş etmediği tatlılar listesinde. Geist, bu ürünlerin genellikle hazır karışımlarla üretildiğini ve evde bile kolayca yapılabileceğini ifade ediyor. Uzmanlar, brownie yerine hazırlanması daha zahmetli ve özgün tatlılara yönelmenin daha mantıklı olduğunu söylüyor.
4. MOLTEN LAVA KEK
Dışarıdan akışkan çikolata akan molten lava kek, görünüşte cazip gelse de uzmanlara göre yüksek şeker oranına sahip düşük kaliteli çikolata ve yapay aromalarla hazırlanıyor. Daniella Lea Rada, Carelys Vasquez ve Claudia Martinez gibi pastacılar, bu tatlının genellikle seri üretim olduğunu ve yüksek fiyata satıldığını belirtiyor. Gerçek çikolata ve özenli işçilik bekleyenler için riskli bir seçenek.
5. TURTA(PİE)
Turtalar, restoranlarda en sık dışarıdan temin edilen tatlılar arasında. Amelia Geist, menüde mevsimsel olarak belirtilmeyen turtaların genellikle dondurulmuş ticari ürünler olduğunu söylüyor. Özellikle limonlu, vişneli veya key lime pie gibi seçeneklerde yapay aroma ve aşırı şeker kullanımı yaygın. Carelys Vasquez ve Claudia Martinez, bu tatlıların düşük yaratıcılığa sahip ve kalitesiz olabileceğini vurguluyor.
6. YETERSİZ VEYA AŞIRI SÜSLENMİŞ TATLILAR
Sunum, tatlının kalitesi hakkında önemli ipuçları veriyor. Claudia Martinez, standart krema sıkma teknikleri ve basit süslemelerin ticari üretime işaret edebileceğini belirtiyor.
Gus Castro ise aşırı karamel, çikolata sosu ve şekerleme içeren tatlıların dengesiz olduğunu ve tat deneyimini bozabileceğini ifade ediyor. Ne çok sade ne de aşırı süslü görünen tatlılar genellikle daha kaliteli oluyor.
Pastacılara göre tatlı seçerken menü açıklamalarına, mevsimselliğe ve sunum detaylarına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle zincir restoranlarda brownie, cheesecake, crème brûlée gibi klasiklerin yerine o restoranın kendi mutfağında hazırladığı, daha özgün ve emek isteyen tatlıları tercih etmek daha sağlıklı bir yaklaşım.
Eğer dışarıda tatlı yiyecekseniz, “Bu tatlı bugün mutfakta mı yapıldı?” diye sormaktan veya menüde “ev yapımı” ibaresi olup olmadığını kontrol etmekten zarar gelmez.