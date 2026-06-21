Zincir marketlere kısıtlama çağrısı: 'Sayıları azaltılmalı ya da şehir dışına çıkarılmalı'

Albayrak, zincir marketlerin geniş ürün yelpazesiyle birçok sektörde faaliyet göstermesine tepki göstererek, “Ayakkabıdan terliğe, telefona kadar her şeyi satıyorlar. Bunlara kısıtlama gelebilir. Sayıları azaltılabilir ya da şehir dışına çıkarmak lazım” ifadelerini kullandı.