Albayrak, zincir marketlerin geniş ürün yelpazesiyle birçok sektörde faaliyet göstermesine tepki göstererek, “Ayakkabıdan terliğe, telefona kadar her şeyi satıyorlar. Bunlara kısıtlama gelebilir. Sayıları azaltılabilir ya da şehir dışına çıkarmak lazım” ifadelerini kullandı.
Zincir marketlere kısıtlama çağrısı: 'Sayıları azaltılmalı ya da şehir dışına çıkarılmalı'
Elazığ’da esnaf temsilcilerinden zincir marketlere yönelik dikkat çeken bir çağrı geldi. Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Oda Başkanı Hakan Albayrak, kentte her geçen gün artan zincir marketlerin küçük esnafı ciddi şekilde zor durumda bıraktığını söyledi.Kaynak: ANKA
"ESNAF BORÇ YÜKÜ VE MALİYET YÜKÜ ALTINDA"
Artan maliyetler, yüksek kiralar ve ekonomik daralmanın esnafı zorladığını belirten Albayrak, birçok işletmenin SGK ve BAĞ-KUR primlerini ödemekte güçlük çektiğini söyledi.
Albayrak, kredi borçları ve günlük giderlerin de esnafı çıkmaza soktuğunu ifade etti.
"AYLIK GİDER 150 BİN LİRAYI BULUYOR"
Bir esnafın aylık giderinin ortalama 150 bin liraya ulaştığını belirten Albayrak, yüksek kiralar, işçi giderleri ve vergilerin işletmeleri zorladığını dile getirdi.
"BANKALAR ESNAFI BİTİRİYOR"
Bankaların POS cihazı ve kredi kartı komisyonlarına da tepki gösteren Albayrak, yüzde 3 ila 5 arasında değişen kesintilerin esnafın kazancını ciddi şekilde azalttığını söyledi.
Komisyonların düşürülmesi gerektiğini belirten Albayrak, bankacılık sistemindeki mevcut uygulamaların yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.
Esnaf temsilcileri, küçük işletmelerin ayakta kalabilmesi için zincir marketler ve finansal yükler konusunda acil düzenleme yapılması gerektiğini ifade ediyor.