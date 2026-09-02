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Kaynak: ANKA

İYİ Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, partisinin genel merkezinde kuru üzüm alım fiyatlarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

TARİŞ’in bir çiftçi kuruluşu olduğunu belirten Ulusoy, açıklanan fiyatın güncellenmesi gerektiğini söyledi. Ulusoy, “TARİŞ bir çiftçi kuruluşudur. Hemen bu fiyatını güncellemelidir, revize etmelidir” dedi.

TARİŞ’in kuru üzüm alım fiyatını 80 lira olarak açıkladığını hatırlatan Ulusoy, geçen yıl fiyatın 120 lira olduğunu belirtti. İşçilik, gübre ve mazot maliyetlerindeki artışa dikkati çeken Ulusoy, mevcut fiyatın çiftçiye üretim yapmama mesajı verdiğini savundu.

“4 MİLYON TONA YAKIN ÜRETİM BEKLENİYOR”

Bu yıl Türkiye’de yaklaşık 4 milyon ton üzüm üretimi beklendiğini ifade eden Ulusoy, geçen yıl üretimin zirai don nedeniyle 2,5 milyon tona kadar gerilediğini söyledi.

Ulusoy, Türkiye’nin normal koşullarda yılda ortalama 3,5 milyon ila 4 milyon ton üzüm ürettiğini belirterek, bu yıl beklenen üretimin aşırı yüksek olmadığını ifade etti.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN ÇİFTÇİNİN PARA KAZANMASI GEREK”

Üzümün işlenebilen ve depolanabilen bir tarım ürünü olduğunu belirten Ulusoy, üretimdeki olası artışın düşük fiyat için gerekçe gösterilemeyeceğini söyledi.

Üzümün pekmez, kuru üzüm, sirke ve meyve suyu gibi farklı ürünlere dönüştürülebildiğini ifade eden Ulusoy, TARİŞ’in “bu sene ürün fazla” gerekçesinin arkasına saklanamayacağını dile getirdi.

KURU ÜZÜM FİYATI YAŞ ÜZÜMÜ DE DÜŞÜRDÜ

TARİŞ’in açıkladığı kuru üzüm fiyatının yaş üzüm piyasasını da olumsuz etkilediğini savunan Ulusoy, piyasada yaş üzüm fiyatının kuru üzüm fiyatının yaklaşık dörtte biri seviyesinde oluştuğunu söyledi.

Geçen yıl kuru üzüm fiyatının 120 lira olduğunu hatırlatan Ulusoy, bu yıl 80 liralık fiyat açıklanmasının ardından yaş üzüm fiyatlarının da 16-17 lira seviyelerine kadar gerilediğini belirtti.

Ulusoy, üreticinin işçilik, bağ, ilaç, gübre, arazi kirası ve diğer maliyetlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, 17 liralık yaş üzüm fiyatının çiftçi açısından zarar anlamına geldiğini savundu.

“KURU ÜZÜM EN AZ 145 LİRA OLMALI”

Bölge çiftçileriyle yaptıkları araştırmaya göre kuru üzümde beklentinin 180 lira seviyesinde olduğunu aktaran Ulusoy, TARİŞ’in finansal sorunlar nedeniyle bu rakamı açıklayamayabileceğini söyledi.

Ulusoy, buna karşın kuru üzüm alım fiyatının en az 145 lira olarak güncellenmesi gerektiğini belirtti.

TARİŞ’in fiyat güncellemesini 10 Eylül’de başlayacak alımlardan önce yapması gerektiğini ifade eden Ulusoy, böylece piyasanın yeniden dengelenebileceğini söyledi.

Ulusoy ayrıca kuru üzümde 3 doların altında bir fiyatın oluşmaması gerektiğini savundu.

ZİNCİR MARKETLERDE KURU ÜZÜM 250 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Ulusoy, zincir marketlerde çekirdeksiz kuru üzümün 180 ila 250 lira, çekirdeksiz yaş üzümün ise 70 ila 100 lira arasında satıldığını belirtti.