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Kaynak: AA / DHA / İHA

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüketicilerin mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla zincir marketlerde kapsamlı kontroller yaptı.

Ekipler, marketlerde satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını incelerken raf fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ürünlerin son kullanma tarihleri ve işletmelerin hijyen şartları da denetim kapsamında kontrol edildi.

Yapılan kontroller sırasında eksiklikleri veya mevzuata aykırılık oluşturabilecek durumları tespit edilen işletmelerle ilgili yasal işlemler başlatıldı. Market yetkililerine de gerekli uyarılar yapıldı.

DENETİMLER SÜRECEK

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, vatandaşların haklarını ve sağlığını korumak amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Şimşek, denetimlerin temel amacının cezai işlem uygulamak olmadığını belirterek, işletmelerin yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesini ve vatandaşların güvenilir, sağlıklı bir alışveriş ortamına kavuşmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Şimşek, ilçedeki zincir marketlere yönelik denetimlerin sıklıkla sürdürüleceğini ifade etti.