Muğla'nın Menteşe ilçesinin Göktepe Mahallesi’nde Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü olarak görev yapan Mustafa Koca hakkında, toplam 2 milyon 836 bin 142 lira 91 kuruşu zimmetine geçirdiği iddia edildi.

İddiaya ilişkin Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Mustafa Koca, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Müdür, işlemlerinin ardından sevk edildiği Muğla Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.