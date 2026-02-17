Türkiye’de enflasyonda oran yüzde 60 seviyelerine kadar çıkmıştı. Enflasyondaki artış ile beraber ürün gruplarına gelen zamlar ise dikkat çekmişti. 2,5 yıldır uygulanan politika ile enflasyon henüz tek haneye düşmedi.

TÜRKİYE’DE ENFLASYON HALEN ÇİFT HANEDE

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yılın ilk ayında yüzde 4,84 oranında gerçekleşmiş, yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 olarak belirlendi.

Enflasyondaki çift hanede ise Türkiye Avrupa’da sonlarda seyretmeye devam ediyor. Hayat pahalılığı ve 30 bin TL açlık sınırı karşısında verilen maaşlar ile geçinmek imkansız.

Ancak geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünya Bankası'nın yaptığı sınıflandırmaya göre Türkiye bu yıl ilk defa yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş yapacaktır” demişti.

ZİMBABWE BİLE ENFLASYONU YENDİ

Yüksek gelirli ülkeye daha geçmeden Zimbabwe’den vatandaşlarına müjde geldi. Zimbabwe ekonomisi, on yıllardır süregelen hiperenflasyon ve kur krizlerinin ardından tarihi bir dönüm noktasına geldi.

Ülkede yıllık enflasyon oranı, 1997'den beri ilk kez tek haneli seviyelere geriledi.

Resmi verilere göre, geçtiğimiz ay yüzde 15 seviyesinde olan yıllık enflasyon oranı, Ocak ayında radikal bir düşüşle yüzde 4,1 olarak çıktı.