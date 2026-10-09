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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Anadolu’nun kadim üretim kültürünü yaşatan Zile Halk Eğitim Merkezi, sunduğu zengin zanaat eğitimi yelpazesiyle hem bölge ekonomisine canlılık katıyor hem de kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel mirasımızı geleceğe taşıyor.

KADİM ZANAATLAR MODERN TASARIMLARLA BULUŞUYOR

Zile’de ayakkabıcılıktan taş atölyelerine, çini işlemeciliğinden hat sanatına ve ahşap baskıya kadar geniş bir branş ağında eğitimler aralıksız sürüyor. Her yaştan vatandaşa kapılarını açan merkez, yalnızca el becerilerini geliştirmekle kalmayıp yerel zanaat kollarını destekleyerek bölgenin ekonomik hareketliliğine güçlü bir ivme kazandırıyor.

3 MİLYON LİRALIK DÖNER SERMAYE HACMİ

Planlı kurs saatleri ve etkin atölye çalışmaları sayesinde üretim kapasitesini sürekli artıran Zile Halk Eğitim Merkezi, yakaladığı 3 milyon liralık döner sermaye hacmiyle dikkat çekiyor. Elde edilen bu başarı, merkez bünyesindeki el emeği ürünlerin ekonomik karşılığını bulduğunu ve yerel ekonomiye doğrudan katma değer sağladığını kanıtlıyor.

HER YAŞTAN İLGİ, BÜYÜK BAŞARI

Gençlerden emeklilere geniş bir katılımcı profilini ağırlayan kurslar, Zile halkının üretime olan inancını gözler önüne seriyor. Usta öğreticilerin özverili rehberliğinde meslek edinen kursiyerler, ürettikleri değerleri ekonomik kazanca dönüştürürken sosyal hayata katılımı ve toplumsal dayanışmayı da güçlendiriyor.

Üretim odaklı projeleriyle yerel kalkınmanın en başarılı örneklerinden birini sergileyen Zile Halk Eğitim Merkezi, hem kültürel mirasın korunmasına hem de Zile’nin yarınlarına umutla bakılmasına öncülük etmeye devam ediyor.