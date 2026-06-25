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Kaynak: Haber Merkezi



Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Şerit ihlali yapan otomobil, karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tokat’ın Zile ilçesinde, Zile-Pazar kara yolu üzerinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı. Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Zile-Pazar kara yolu Ütük köyü mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki C.Ç. yönetimindeki 34 BV* 2* plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün şerit ihlali yapması sonucu, karşı yönden gelmekte olan A.Ç. idaresindeki 06 FP* 07* plakalı kamyonla çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü C.Ç. ile araçta yolcu konumunda bulunan F.O., F.İ. ve Ş.A. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından araçtan çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından kara yolunda güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.