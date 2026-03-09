

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Tokat’ın Zile ilçesinde bir araya gelen yüzlerce modifiye araç sahibi, artan trafik denetimleri ve cezalara tepki göstermek amacıyla kontak kapatma eylemi düzenledi.

Zile’de hafta sonu hareketli dakikalar yaşandı. İlçedeki modifiye tutkunları, son dönemde kendilerine yönelik artan denetimlere ve yazılan cezalara dikkat çekmek amacıyla organize oldu. Cumartesi akşamı saat 20.00’de Zile İlçe Stadyumu önünde toplanan çok sayıda araç sahibi, aynı anda kontak kapatarak seslerini duyurmaya çalıştı.

"MODİFİYE SUÇ DEĞİL, BİR SANATTIR"

Ellerinde ve araç camlarında "Modifiye suç değil, yaşam tarzıdır" yazılı pankartlar taşıyan grup, modifiyenin bir asayiş sorunu değil, bir hobi ve emek işi olduğunu vurguladı. Eylemi organize eden katılımcılar adına yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Bizler araçlarımızı kişiselleştirmeyi bir sanat ve kendimizi ifade etme biçimi olarak görüyoruz. Trafik kurallarına saygılıyız ancak sadece araçlarımızın görünümü nedeniyle ağır yaptırımlara maruz kalmak bizi mağdur ediyor. Amacımız kimseyi rahatsız etmek değil, bu kültüre saygı duyulmasını sağlamak."

OLAYSIZ SONA ERDİ

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen etkinlikte herhangi bir taşkınlık yaşanmaması dikkat çekti. Stadyum önünde bir süre park halinde bekleyen konvoy, polisin uyarıları ve eylemin amacına ulaşmasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Yerel halkın da meraklı gözlerle izlediği etkinlik, sosyal medyada modifiye toplulukları tarafından geniş yankı buldu.