Zil Kale’nin sırrı: Videolarda gördüğünüz kadar gerçekten muhteşem mi? 181 bin kişi neden akın etti…

Tarihi kalenin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilmesi için çalışma yürüttüklerini anlatan Avluk, "Sadece Zil Kale için değil, aslında kemer köprüleri de UNESCO Dünya Mirası adı altında etiketlemek istiyoruz. Çünkü etiketlediğimiz zaman marka değerini artırdığımız gibi ziyaretçi sayısının da fazla olacağını düşünüyoruz. Kurum olarak bu çalışmaya başladık." ifadelerini kullandı.