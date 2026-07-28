İlk karşılaşmamız televizyon ekranı karşısında olmuştu.

Seferoğulları ve Tellioğulları arasındaki amansız mücadelede 'Tellioğlu Ruhi' olarak 'Tosun Paşa' ile yaşantımıza dahil olmuştu.

Ve peşi sıra daha onlarca proje, onlarca karakter, onlarca tipleme.

1985 yılında; daha önce kapalı gişe sahnelenmiş 'Lüküs Hayat' müzikali, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İstanbul BB Şehir Tiyatroları) tarafından yeniden sahneye taşındı.

Yapım, aralıksız 28 yıl sahnelenerek rekorlar kitabındaki haklı yerini aldı.

28 yıl içerisinde tek bir oyuncu dışında, tüm oyuncu kadrosunun değiştiği müzikal, açılış oyunundan kapanış oyununa kadar Zihni Göktay'ı adım adım unutulmaz bir fenomene dönüştürdü.

Tek kanallı kamu yayıncılığı döneminde; Keşanlı Ali Destanı, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Cibali Karakolu, v.b. gibi sahnelerde alkış yağmuruna tutulan tiyatro yapımları, televizyon stüdyolarında kayıt altına alınarak TRT ekranlarında geniş kitlelerle buluşturulurdu.

'Lüküs Hayat' müzikali ile yolumuz ilk kez bu formatın bir sonucu olarak kesişti.

Zeynep karakterinde Suna Pekuysal, Rıza karakterinde Zihni Göktay ve Fıstık karakterinde Sezai Altekin’in yer aldığı kadro, 1989 yılında TRT ekranlarında, sahnede izleme fırsatı bulamamış tüm izleyicilerle kucaklaştı.

Neyse ki 28'inci yılın sonlarında, sahnelere veda etmeye 5 gösterim kala, bu fenomenin performansına doğrudan tanık oldum.

O sıralarda; 'Lüküs Hayat'ın 28 yıllık kesintisiz sahnelenmesi ve Zihni Göktay'ın da kadrodaki kesintisiz varlığının Guinness Rekorlar Kitabı için tescil edilmesinin konuşulduğu günlerdi.

İstanbul BB Şehir Tiyatroları yapımı 'Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım' adlı oyunun galası öncesinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi fuayesindeydik.

Zihni hoca ile gazete adına bir söyleşi gerçekleştirme isteğimi dile getirmek için uygun bir anı denk getirmeye çalışıyordum.

Fırsatı yakalar yakalamaz da tüm sadeliği ve içtenliğiyle kartvizitini uzattı.

Ertesi gün buluşma tarihi ve mekânı için aradım kendisini.

İstanbul Kadıköy'de, Rıhtım Caddesi üzerinde yer alan, İstanbul BB Şehir Tiyatroları tarafından kullanılan tarihi Haldun Taner Sahnesi fuayesinde buluşma kararı aldık.

Üzerimde, dışarıdan bile hissedilen bir heyecanı taşıyarak mekâna ulaştım.

Şefkatli ve sevecen bir tavırla karşıladı beni.

Proje odaklı değil, portre modu bir söyleşi gerçekleştirdik.

Fatih’te dünyaya geldiği evden Ankara’ya, oradan İstanbul BB Şehir Tiyatroları’na, Gencay Gürün’den Lüküs Hayat’a, belgesel tadında bir zamanda yolculuğa çıkardı beni.

O kadar keyifli bir söyleşi olmuş ki zaman kavramını atlamışız.

Kayıt altına aldığım sesi, yazıya dönüştürme süreci oldukça zamanımı almıştı.

Gazetede söyleşi için ayırdığımız kısıtlı alana ise sığdırabildiğimiz ölçüde bir düzenleme yaptığımı hatırlıyorum.

Günü gelince, söyleşinin kesintisiz halini yayınlamayı çok isterim.

Aradan geçen onca yılın ardından, bu kez de kamera önü bir projede bir araya geldik.

Biletinial ve Torun Center Sinemaları ortaklığında yaşama geçirdiğimiz ‘Üç İki Bir Kayıt! adlı programda, ‘önce birlikte izle, sonra hikayesini oyuncusundan dinle’ konsepti altında Zihni Göktay ile Tosun Paşa filminin kamera arkasını konuşmuştuk.

Filme dair kamera arkasında yaşanan acı-tatlı birçok anısını izleyicilerle paylaşmıştı.

Program kaydı, ilgili şirketin YouTube hesabında yer alıyor.

İlgi duyanlar için video linki yazının sonuna ekledim.

Ha bu arada; 'Ulan İstanbul' dizisinin 'pencere önü çiçeği', 'Servet' karakteri ile adeta topluma hayat dersleri vermişti. İzlememiş olanlar için göz atmaya değer sosyal tespitler ansiklopedisi.

Sıfır kapris, sıfır ego.

Kesinlikle ayrıcalıklı bir oyuncuydu.

Karşılaştığım her ortamda; saygı duyulan, el üstünde tutulan, kendi izleyicisini oluşturmuş, nüktedan bir kişilik olarak hatırımda kaldı.

Tulûat tiyatrosunun gerçek temsilcilerinden biri olarak, rol aldığı oyunlarda yaptığı eklemelerle, doğaçlama yeteneğini sergilemiş alanında duayen bir isimdi.

Dünyadaki varlığını tamamlayarak aramızdan ayrılan birçok değer gibi, Zihni Göktay da tavrı, söylemi ve doğal yıldız aurası ile Türk Tiyatrosu tarihinde altın harflerle yerini aldı.

Lüküs Hayat’ın Rıza'sı, artık Zeynep ve Fıstık'ın yanında.

Ve günün birinde, dikkat ederseniz eğer, belki siz de o tanıdık melodiyi duyarsınız rüzgarların esişinde.

…

Lüküs hayat, lüküs hayat

Bak keyfine yan gel de yat

Ne güzel şey

Oh ne rahat

Yoktur eşin lüküs hayat

…

Video linki:

https://www.youtube.com/watch?v=4XRB6kfhSYM