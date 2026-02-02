Modern tıp dünyası, beslenme alışkanlıklarının nörolojik sağlık üzerindeki belirleyici rolünü mercek altına aldı.

Yapılan son bilimsel çalışmalar; tam tahıllar, meyveler, yağlı tohumlar ve baklagiller bakımından zengin bir diyetin, sadece sindirim sistemini değil, beyin fonksiyonlarını da kökten değiştirdiğini ortaya koydu.

Yüksek lifli gıdaların tüketimiyle optimize edilen bağırsak mikrobiyomu, yaşlanmaya bağlı zihinsel gerilemenin önündeki en güçlü engel olarak tanımlandı.

BAĞIRSAK-BEYİN AKSI YENİDEN TANIMLANDI

Lifli gıdaların fermente edilmesiyle ortaya çıkan kısa zincirli yağ asitlerinin (SCFA), kan-beyin bariyerini geçerek sinir sistemindeki iltihaplanmayı azalttığı gözlemlendi. Bu süreçte bağırsak ile beyin arasındaki çift yönlü iletişimin, bilişsel keskinliği korumada kilit bir mekanizma olduğu kaydedildi.

İrlanda'daki University College Cork (UCC) bünyesinde bulunan APC Microbiome Institute Direktörü Prof. John Cryan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bağırsak bakterilerinin beyin sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Cryan, "Beslenme yoluyla bağırsaktaki mikrobiyal çeşitliliği desteklemenin, yaşlanan beyni korumak ve nörodejeneratif süreçleri yavaşlatmak için etkili bir strateji olduğunu saptadık" şeklinde konuştu.

BİLİMSEL VERİLER LİF TÜKETİMİNİ İŞARET ETTİ

Diyet lifinin nöro-enflamasyonu (sinir sistemi iltihabı) baskılama kapasitesi, özellikle ileri yaş gruplarında hafıza kaybını minimize eden bir faktör olarak literatüre geçti.

Konuyla ilgili klinik araştırmalarıyla tanınan Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan epidemiyoloji uzmanı Dr. Willett, lif oranının artırılmasının metabolik sağlığın ötesinde bir etki oluşturduğunu bildirdi.

Willett, "Bitki bazlı ve lifli bir beslenme modelinin, beyindeki gri madde bütünlüğünü korumada ve demans riskini düşürmede merkezi bir rol oynadığını tespit ettik" ifadelerini kullandı.

BESLENME RUTİNİNDE DEĞİŞİM ŞART

Uzmanlar, bilişsel gerilemeyi durdurmak için işlenmiş gıdalardan uzak durulması ve günlük lif alımının optimize edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tam tahıllı ürünlerin ve çekirdeklerin düzenli tüketiminin, beyindeki sinaptik plastisiteyi desteklediği ve bu sayede öğrenme yetisinin yaşlılıkta dahi muhafaza edildiği aktarıldı.