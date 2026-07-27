Neuralink'in geliştirdiği N1 beyin implantı sayesinde felçli hastalar, tekerlekli sandalyelerini herhangi bir fiziksel müdahale olmadan sadece zihinleriyle kullandı. Yapay zeka destekli sistem; ileri, geri, dönüş ve koltuk ayarlarını düşünce sinyallerini dijital komutlara çevirerek gerçekleştiriyor.

Elon Musk’ın kurucusu olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink, felçli bireylerin yaşam kalitesini değiştirecek çığır açıcı bir gelişmeye imza attı. Şirketin sürdürdüğü PRIME klinik çalışması çerçevesinde geliştirilen N1 beyin implantı, hastaların tekerlekli sandalyeleri yalnızca zihin gücüyle yönetebilmesine olanak tanıdı.

BEYİN SİNYALLERİ HAREKETE DÖNÜŞÜYOR

Yaklaşık 23 milimetre çapındaki N1 implantı, beynin istemli hareketleri yöneten motor korteks bölgesine yerleştiriliyor. Fiziksel hareket imkanı olmayan bireyler hareket etmeyi düşündüklerinde, nöronların ürettiği elektriksel sinyaller anlık olarak kaydediliyor. Yapay zeka ve makine öğrenimi modelleri bu sinyalleri işleyerek dijital komutlara dönüştürüyor. Kullanıcılar bu sayede sandalyeyi ileri-geri sürebiliyor, yön verebiliyor ve koltuk açılarını ayarlayabiliyor.

OTO-KONTROL SİSTEMİYLE ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Kullanıcılar, sandalyeye bağlı bir kameradan gelen canlı görüntüleri ekran üzerinden takip ederek hem iç mekanlarda hem de dış alanlarda güvenle yol alabiliyor. Sanal imlecin merkezden uzaklaşma mesafesine göre hızlanan araçta, olası kaza risklerini önlemek adına özel bir güvenlik mekanizması da yer alıyor. Kullanıcı odağını kaybettiğinde veya dikkatini bıraktığında imleç kendiliğinden merkeze dönüyor; sandalye önce yavaşlayıp ardından tam duruş gerçekleştiriyor.

İNSAN SAÇINDAN DAHA İNCE ELEKTROTLAR

N1 çipi, insan saç telinden çok daha ince esnek iplikler üzerine yerleştirilmiş toplam 1.024 elektrottan oluşuyor. Dokulara zarar vermemek adına implantasyon işlemi, Neuralink’in özel olarak tasarladığı cerrahi bir robot tarafından yüksek hassasiyetle uygulanıyor.

KLİNİK TESTLER DEVAM EDİYOR

Teknolojinin henüz araştırma safhasında olduğunu vurgulayan Neuralink yetkilileri, bunun henüz ticari bir ürün olmadığının altını çiziyor. İlk olarak Ocak 2024'te Noland Arbaugh isimli hastayla başlayan süreçte, dünya genelinde 26 kişiye N1 implantı uygulandı. İngiltere'deki GB PRIME çalışması kapsamında ise yedi hasta daha projeye dahil edildi. Sistemin genel kullanıma sunulması için klinik testlerin tamamlanması bekleniyor.