İspanya La Liga devi Real Madrid’de teknik direktörlük süreciyle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.



REAL MADRİD’DEN ZİDANE HAMLESİ

İspanyol basınından AS’ın aktardığı bilgilere göre, Real Madrid yönetimi Aralık ayında Xabi Alonso ile yolların ayrılmasının gündeme geldiği dönemde, kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olan Zinedine Zidane ile temasa geçti.

Ancak iki farklı dönemde Real Madrid ile büyük başarılar yaşayan Fransız teknik adamın, eski kulübünden gelen bu teklifi reddettiği belirtildi.

HEDEFİ FRANSA MİLLİ TAKIMI

Zidane’ın bu kararı almasındaki en önemli etkenin kariyer planlaması olduğu ifade edildi. Deneyimli teknik adamın, 2026 Dünya Kupası sonrası Fransa Milli Takımı’nda oluşabilecek teknik direktör değişimini beklediği kaydedildi.

Mevcut teknik direktör Didier Deschamps’ın yerine en güçlü aday olarak görülen Zidane’ın, şu aşamada kulüp futboluna dönmeye sıcak bakmadığı aktarıldı.



REAL MADRİD KARİYERİNDE TARİH YAZDI

Real Madrid’de iki ayrı dönemde görev yapan Zinedine Zidane, kulüp kariyerinde 11 kupa kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Zidane ayrıca, Şampiyonlar Ligi’ni üst üste 3 kez kazanan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.