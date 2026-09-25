Zidane'a karşı Montella ne yapmalı? Fransa'nın güçlü ve zayıf yanları

FRANSA'NIN EN BÜYÜK SİLAHI: HIZ VE YARATICILIK

Fransa'nın en güçlü bölgesi tartışmasız hücum hattı.

Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ve Michael Olise aynı anda sahada olduğunda Fransa hem savunma arkasına koşu hem bire bir hem de merkezde yaratıcılık açısından çok sayıda seçeneğe sahip.