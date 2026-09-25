A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı ağırlamaya hazırlanırken gözler Zinedine Zidane'ın nasıl bir takım sahaya süreceğine ve oyun planına çevrildi.
Zidane'a karşı Montella ne yapmalı? Fransa'nın güçlü ve zayıf yanları
Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki ilk rakibi Fransa, Zinedine Zidane yönetiminde yeni bir döneme başlıyor. Mbappe, Dembele ve Olise ile yıldızlarla dolu hücum gücüne sahip olan Fransa'nın zayıf noktaları da bulunuyor. Peki son dönemde büyük turnuvalara damga vuran Fransa'ya karşı Montella ne yapmalı?Furkan Çelik
YILDIZLARLA DOLU GENİŞ KADRO İSTİKRARI GETİRDİ
2018 Dünya Kupası'nı kazanan, 2022'de final oynayan Fransa; EURO 2024 ve 2026 Dünya Kupası'nda da yarı finale kadar ilerledi.
Fransızların bu istikrarının arkasında yıldız oyuncular kadar, farklı oyun planlarına uyum sağlayabilecek geniş bir kadro bulunuyor.
ZIZOU'NUN İLK SINAVI TÜRKİYE OLACAK
Didier Deschamps'ın ardından göreve gelen Zidane ise Fransa'nın başındaki ilk sınavını Türkiye karşısında verecek.
FRANSA'NIN EN BÜYÜK SİLAHI: HIZ VE YARATICILIK
Fransa'nın en güçlü bölgesi tartışmasız hücum hattı.
Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ve Michael Olise aynı anda sahada olduğunda Fransa hem savunma arkasına koşu hem bire bir hem de merkezde yaratıcılık açısından çok sayıda seçeneğe sahip.
Olası 4-3-3 düzeninde Mbappe'nin soldan savunma arkasına hareketlenmesi, Olise'nin sağdan merkeze yaklaşması ve Dembele'nin sürekli pozisyon değiştirmesi Türkiye savunmasını karar vermeye zorlayabilir.
Rayan Cherki'nin kullanılması durumunda ise Fransa'nın iki hat arasındaki pas bağlantısı daha da güçlenebilir.
DENGE FAKTÖRÜ
Fransa'nın yıldızlarla dolu hücum hattı aynı zamanda Zidane açısından önemli bir denge problemi yaratabilir.
Hücum oyuncularının ileride kaldığı ve beklerin aynı anda öne çıktığı bölümlerde, top kayıplarının ardından orta saha ile savunma arasındaki mesafe büyüyebilir.
Özellikle Aurelien Tchouameni'nin yokluğunda Fransa'nın savunmanın önündeki alanı nasıl kapatacağı maçın önemli taktik detaylarından biri olacak.
Türkiye açısından fırsat da tam olarak burada ortaya çıkabilir: Fransa yerleşmeden topu ileri taşımak.
MONTELLA ORTA BLOĞU TERCİH EDEBİLİR
Türkiye'nin Fransa karşısında 90 dakika boyunca yüksek pres uygulaması büyük risk taşıyabilir.
Mbappe, Dembele ve Olise gibi oyunculara geniş alan bırakılması, Fransa'nın istediği oyunun kapısını açabilir.
Bu nedenle Montella'nın daha kompakt bir orta blok tercih ederek merkezde İsmail Yüksek ve Salih Özcan'la alanı daraltması daha olası görünüyor.
Top kazanıldığı anda ise ilk pasın kalitesi belirleyici olacak.
ARDA GÜLER KİLİT ROLDE
Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın yokluğunda, Orkun Kökçü'nün de forma giyememe ihtimali Türkiye'nin topu ileri taşıma seçeneklerini azaltıyor.
Bu tabloda Arda Güler, kazanılan topların hücuma aktarılmasındaki temel bağlantı oyuncusuna dönüşebilir.
Arda'nın baskıdan çıkarak yön değiştiren paslar kullanması ve Barış Alper Yılmaz'ın boş alana yaptığı koşular, Türkiye'nin Fransa savunması yerleşmeden pozisyon bulmasını sağlayabilir.
MBAPPE'YE KARŞI TEK OYUNCULU SAVUNMA YETMEZ
Türkiye açısından en büyük tehlikelerden biri Mbappe'nin geniş alanda Zeki Çelik ile sürekli bire bir bırakılması.
Barış Alper'in savunmaya yardım ederek sağ tarafta sayısal üstünlük oluşturması, Mbappe'nin hızını kullanabileceği alanları azaltabilir.
Benzer bir yardımlaşmanın diğer kanatta Olise'ye karşı da uygulanması gerekecek.
Türkiye için anahtar nokta Fransa'dan daha fazla topa sahip olmak değil; Fransa'nın hücum hızını düşürmek, merkezi kapatmak ve kazanılan topları mümkün olduğunca hızlı biçimde Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz üzerinden ileri taşımak olacak.