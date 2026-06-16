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Kaynak: AA

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) binasında bir basın toplantısı düzenleyen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Emre Uygun, zeytin ve zeytinyağı sektörünün ülke ekonomisine net döviz girdisi sağlayan stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki doğru tarım politikaları ve üreticilerin özverili çalışmaları sayesinde zeytinlik alanların büyüdüğünü kaydeden Uygun, Türkiye'nin sofralık zeytin üretiminde dünya birincisi, zeytinyağı üretiminde ise dünya ikincisi konumuna gelerek küresel bir güç haline geldiğini belirtti.

İHRACAT GELİRLERİNDE GEÇİCİ GERİLEME

1 Kasım 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki 7 aylık dönemde 260 milyon dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatına imza atıldığını açıklayan Uygun, mevcut dönemin bilançosuna dair şu verileri paylaştı:

"Geçen yılın aynı dönemine göre küresel fiyatlardaki gerileme ve iç piyasaya yönelik idari tedbirlerin birikimli etkisiyle ihracat gelirlerimizde yaklaşık yüzde 34 düşüş yaşandı. Bu süreçte sofralık zeytin ihracatımız 172,5 milyon dolarla güçlü seyrini korurken, zeytinyağı ihracatımız değer bazında yüzde 62'lik düşüşle 69 milyon dolara geriledi."

"TÜM İHRACAT KANALLARI AÇIK KALMALI"

Üretim sahalarından gelen ilk verilerin 2026-2027 sezonu için tarihi bir ürün bolluğuna işaret ettiğini müjdeleyen Uygun, bu büyük rekoltenin doğru stratejilerle katma değere dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Sektörün önünü görebilmesi için kesintisiz ticaretin önemine değinen Uygun, şunları söyledi:

"Bu devasa rekolteyi katma değere dönüştürebilmemiz için dökme, varilli veya ambalajlı ayrımı yapılmaksızın tüm ihracat kanallarının açık kalması sektörümüzün geleceği için çok önemlidir. İhracatçının önünü görebilmesi ve uluslararası alıcılarla uzun vadeli büyük tonajlı kontratlar imzalayabilmesi için bu güvence hayati önemdedir. Temel hedefimiz, Türkiye'nin güçlü üretim kapasitesini daha yüksek katma değerli, markalı ve ambalajlı ihracata dönüştürerek sektör ihracatımızı yeniden 1 milyar dolar seviyelerine ve üzerine çıkarmaktır. Önümüzdeki büyük rekolte dönemi, bu hedefe ulaşmamız için bize tarihi bir fırsat sunmaktadır."

Toplantının sonunda sektördeki yeni gelişmelere de değinen Başkan Uygun, zeytinyağı ticaretinde dijital takip sisteminin kurulması için adımlar atıldığını ve Avrupa Birliği tarafından Türkiye'ye uygulanan 100 tonluk zeytinyağı kotasının tamamen kaldırılması yönünde yoğun bir mesai harcadıklarını sözlerine ekledi.