Kaynak: İHA

Zeytinburnu Belediyesi, evde kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların aile bütçelerine katkı sağlaması ve el emeği ürünlerin pazarlanması amacıyla El Emeği Günleri etkinliğinin bu yıl 5'incisini düzenliyor. ZEYBİM üzerinden alınan 150 başvuruyu değerlendiren seçici kurul ile Halk Eğitim Müdürlüğü uzmanlarının incelemelerinin ardından 139 kadın stant açmaya hak kazandı. Katılımcıların 40'ını ilk kez yer alan yeni üreticilerin oluşturduğu organizasyonda stant açan kadınlardan herhangi bir ücret ya da bedel talep edilmiyor.

KADINLARDAN RENGÂRENK EL SANATLARI SERGİSİ

Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda farklı kategorilerde binlerce ürün sergileniyor. Organizasyonda 57 kişi el örgüsü, 27 kişi el sanatları, 15 kişi takı, 12 kişi işleme-nakış-dantel, 12 kişi amigurumi, 8 kişi giyim, 5 kişi ev tekstili, 2 kişi dokuma ve 1 kişi de bebek ve çocuk ürünleri branşında ürettikleri eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

BAŞVURU İÇİN BELİRLİ ŞARTLAR ARANIYOR

Açılışta konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, etkinliğe ilginin her geçen yıl arttığını ifade etti. Katılım şartlarına değinen Arısoy, adaylarda en az bir yıldır Zeytinburnu'nda ikamet etmek, kadın olmak, vergi levhasına sahip olmamak ve ürünlerin tamamen el emeği olması kriterlerinin arandığını söyledi. Başvuruların ardından Halk Eğitim Müdürlüğü uzmanlarının ürünlerin özgünlüğünü denetlediğini belirten Arısoy, evde hobi olarak başlayan süreçlerin ekonomik değere dönüşmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

27 EYLÜL PAZAR AKŞAMINDA SON BULACAK

Organizasyon ve tanıtım giderlerinin belediye tarafından karşılandığı etkinlik, 27 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek. Katılımcı sayısının 2022'de 94, 2023'te 96, 2024'te 116 ve 2025'te 118 olduğu El Emeği Günleri, bu yılki 139 katılımcısıyla 15 Temmuz Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.