İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bulunan Demirciler Sanayi Sitesi’ndeki bir depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

DEPODA YANGIN ÇIKTI

Yangın saat 15.30 sıralarında Seyitnizam Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesindeki bir depoda meydana geldi. İddiaya göre doğalgaz kombi ve çeşitli sistem malzemelerinin bulunduğu depoda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

Alevleri fark eden site esnafı durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

ÜRÜNLER KÜL OLDU

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle depoda bulunan çok sayıda ürün kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olay sonrası oluşan hasar ve müdahale anları havadan görüntülendi.