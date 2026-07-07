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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz'da meydana gelen ve park halindeki bir araçtan multimedya sisteminin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri O.C'yi Çırpıcı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelinin çaldığı belirlenen multimedya sistemi ise Sümer Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada yapılan aramada ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.C, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.