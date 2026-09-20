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Kaynak: ANKA

Aydın’ın Karacasu ilçesinde sofralık zeytin alımları düşük fiyat tartışmasıyla başladı. Geçen yıla göre rekoltenin arttığını belirten üreticiler, buna karşın alım fiyatlarının gerilemesine tepki gösterdi.

Mazot, gübre, ilaç ve işçilik maliyetlerinin yükseldiğini söyleyen üreticiler, açıklanan fiyatlarla üretim maliyetlerini karşılamakta zorlandıklarını ifade etti.

Karacasu’da sofralık zeytin çeşitlerinden domat ve eşek zeytininin alımlarına başlanırken, diğer çeşitlerde alımların önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.

GEÇEN YIL 90 LİRAYDI, BU YIL 60 LİRAYA GERİLEDİ

Geçen yıl domat zeytininde duble 90 lira, 1 numara 75 lira, 2 numara 60 lira, 3 numara 50 lira ve 4 numara 40 liradan alınırken, bu yıl 1 numara 60 lira, 2 numara 50 lira, 3 numara 40 lira ve 4 numara 30 lira olarak açıklandı.

Fiyatların düşmesine karşılık üretim maliyetlerinin arttığını belirten üreticiler, özellikle mazot ve işçilik giderlerinin kendilerini zorladığını dile getirdi.

“MALİYETLER KATLANDI, ALIM FİYATI DÜŞTÜ”

Yenice Mahallesi’nde 30 yıldır zeytin üretimi yapan 60 yaşındaki Akif Karabilcen, zeytin fiyatlarının düşük olduğunu belirterek artan maliyetlere dikkat çekti.

Karabilcen, “Mazot, gübre, işçilik, ilaç pahalı ama zeytin alım fiyatı düşük. Sulaması, budaması var. Daha içinin dal toplaması var. Geçen seneye göre fiyat düşük” dedi.

Üretimin artmasının tek başına yeterli olmadığını belirten Karabilcen, mazot fiyatlarının da üreticinin maliyetlerini artırdığını söyledi.

“ÇİFTÇİ NEREDEN KAZANACAK?”

Ataköy Mahallesi’nde uzun yıllardır zeytin üretimi yapan 56 yaşındaki Ramazan Adelli de mazot ve işçilik maliyetlerinin yükseldiğini belirterek mevcut fiyatların yetersiz olduğunu söyledi.

Adelli, “Mazot olmuş 100, 103 lira. Amele olmuş 2 bin 500 lira. Zeytin 30 lira, 40 lira. Çiftçi nereden kazanacak?” ifadelerini kullandı.

Geçen yıla göre alım fiyatlarının daha düşük olduğunu belirten Adelli, “Mazot geçen sene 30 liraydı, şimdi 103 lira” dedi.

Bereketli Mahallesi’nde zeytin üretimi yapan Saymaz ise fiyatların beklentilerini karşılamadığını söyledi. Saymaz, “Domat baş fiyat 70, eşek zeytini 50 lira. Kaba daha almıyorlar. Biz Gemlik alımlarını bekliyoruz. Fiyatlar hiç uygun değil” dedi.

İşçilik maliyetinin de yükseldiğine dikkat çeken Saymaz, yevmiyelerin 2 bin-2 bin 500 lira seviyesine çıktığını belirterek geçen yıla göre alım fiyatlarının düşük olduğunu ifade etti.