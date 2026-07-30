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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’in eşi Zeynep Sözer; İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ile birlikte Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret ederek, Halk Eğitimi Merkezi tarafından öğrencilere yönelik açılan kurslarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

25 öğrencinin yer aldığı 14 grup için, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda Bağımsız Giyinme, Evde Yaşam ve Sorumluluk, Motor Gelişim ile Kişisel Bakım alanlarında toplam 28 kurs açıldı.

Zeynep Sözer, kurslara katılan öğrencilerle yakından ilgilenerek gerçekleştirdikleri etkinliklere eşlik etti.