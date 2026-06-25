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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’in eşi Zeynep Sözer, İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı’nın eşi Hatice Vanlı ve Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun’un eşi Birsen Torun’un ile birlikte Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘Koruyucu Aile Semineri’ne katıldı.

Toplantıda koruyucu aile hizmetlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunulurken, koruyucu aile modelinin yaygınlaştırılması ve gönüllülük bilincinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Seminerin ardından çocuklarımızın sıcak bir aile ortamında büyümesine katkı sunan tüm kurumlara ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür edildi.