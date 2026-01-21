Zeynep Sönmez, Avustralya Açık ikinci tur maçında Macar Anna Bondar’ı 6-2 ve 6-4’lük setlerle mağlup ederek üçüncü tura yükselme başarısı gösterdi.
23 yaşındaki milli tenisçi, Avustralya Açık’ta 3. tura yükselme başarısını gösteren ilk Türk sporcu oldu. Sönmez, aldığı galibiyetten sonra Rus raket Yulia Putintseva ile eşleşti.
Turnuvadaki tek kadınlar 2. tur karşılaşmasında dünya 94 numarası Putintseva ile klasmanın 60. sıradaki Elsa Jacquemot karşılaştı. Fransız rakibini 6-1 ve 6-2’lik setlerle 2-0 mağlup eden Putintseva tur atlamayı başardı.
KARŞILAŞMANIN TARİHİ
Zeynep Sönmez ile Putintseva’nın 3. tur karşılaşması 23 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.