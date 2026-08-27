Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası olan ABD Açık’ta mücadele edecek milli tenisçi Zeynep Sönmez’in ilk turdaki rakibi belli oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, New York’ta düzenlenecek organizasyonda Zeynep Sönmez, ilk turda ABD’li tenisçi Coco Gauff ile karşı karşıya gelecek.

Zeynep Sönmez’in ABD Açık’taki rakibi belli oldu - Resim : 1

İLK TURDA ZORLU RAKİP

Dünya 52 numarası milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık’ın ilk turunda dünya 4 numarası Coco Gauff’a karşı korta çıkacak.

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Sezonun en önemli turnuvalarından biri olarak gösterilen ABD Açık’ta Sönmez’in güçlü rakibi karşısında vereceği mücadele merakla bekleniyor.