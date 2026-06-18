Türk tenisinin önemli isimlerinden Zeynep Sönmez, İngiltere'de düzenlenen WTA Nottingham Turnuvası'na ikinci turda veda etti.
Dünya sıralamasında 61. basamakta yer alan milli raket, dünya 76 numarası Viktorija Golubic ile karşı karşıya geldi.
KARAR SETİNDE MAĞLUP OLDU
Karşılaşmanın ilk setini 7-5 kaybeden Zeynep Sönmez, ikinci sette toparlanarak rakibini 6-4 mağlup etti ve durumu 1-1'e getirdi.
Karar setinde büyük çekişme yaşanırken, İsviçreli tenisçi 6-4'lük skorla galip gelerek adını bir üst tura yazdırdı.