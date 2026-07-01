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Kaynak: Haber Merkezi

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, ikinci turda turnuvaya veda etti.

İlk turda seribaşı rakibi Ann Li'yi eleyerek önemli bir başarıya imza atan Zeynep, ikinci turda ABD'li Claire Liu ile karşı karşıya geldi.

İLK SETİ KAYBETTİ

Mücadelenin ilk setinde iki tenisçi de servis oyunlarında etkili bir performans sergilerken, kritik anları daha iyi değerlendiren Claire Liu seti 7-5 kazanarak 1-0 öne geçti.

LıU HATA YAPMADI

İkinci sette de oyun üstünlüğünü sürdüren ABD'li tenisçi, Zeynep Sönmez'e karşı önemli bir avantaj yakaladı. Claire Liu, seti 6-3, maçı ise 2-0 kazanarak adını üçüncü tura yazdırdı.

Bu sonuçla Zeynep Sönmez, Wimbledon 2026'ya ikinci turda veda ederken, Claire Liu yoluna üçüncü turda devam etme hakkı kazandı.