Milli gururumuz Zeynep Sönmez, Porsche Tennis Grand Prix ilk turunda dünya 8 numarası Jasmine Paolini ile karşı karşıya geldi.

Almanya’nın Stuttgart kentinde oynanan mücadeleye etkili başlayan milli raket, ilk seti 6-2 kazanarak öne geçti.

2 SETİ DE KAZANDI!

İkinci sette de üstün performansını sürdüren Zeynep, bu seti de 6-2 alarak karşılaşmayı iki sette kazandı ve adını ikinci tura yazdırdı ve tarihi bir başarıya imza attı.

RAKİBİ FERNANDEZ

Milli tenisçimizin sıradaki rakibi ise dünya 25 numarası Leylah Fernandez olacak.