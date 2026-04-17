Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Almanya’da düzenlenen Porsche Tennis Grand Prix Turnuvası’na son 16 turunda veda etti.

FERNANDEZ’E DİRENEMEDİ

Stuttgart kentinde düzenlenen WTA 500 seviyesindeki organizasyonda mücadele eden Zeynep Sönmez, ikinci turda dünya 25 numarası Leylah Fernandez ile karşı karşıya geldi.

Milli sporcu, çekişmeli geçen mücadelede rakibine 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

PAOLINI ZAFERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Zeynep Sönmez, turnuvanın ilk turunda önemli bir başarıya imza atmıştı.

Dünya 8 numarası Jasmine Paolini karşısında etkili bir oyun ortaya koyan milli tenisçi, rakibini 6-2 ve 6-2’lik setlerle 2-0 mağlup etmişti.

KARİYERİNDE BİR İLK

Bu sonuçla Zeynep Sönmez, kariyerinde ilk kez dünya sıralamasında ilk 10 içinde yer alan bir tenisçiyi mağlup etme başarısı göstermişti.

Almanya’daki performansı, milli tenisçinin yükselen form grafiğini bir kez daha ortaya koydu.

TOPRAK KORTTA GÜÇLÜ MESAJ

Toprak zeminde oynanan turnuvada sergilediği performansla dikkat çeken Zeynep, özellikle güçlü rakipler karşısında ortaya koyduğu özgüvenli oyunla olumlu sinyaller verdi.